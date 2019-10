Zum Jubiläum: Kühbauers Rapidler mit Last-Minute-Sieg

Just in diese erste Drangphase von Rapid schoss Kuen von links den Ball in den Strafraum. Die Wiener Verteidiger hatten die Gegenspieler mehr im Auge als den Ball, der an allen vorbeiging. Und der alleinstehende Gruber beförderte ihn mit rechts an Strebinger vorbei zur Führung ins Tor (28.).

Rapid brauchte, um den Rückschlag zu verdauen, Mattersburg wähnte sich schon mit der Führung in der Pause. Doch der Schiedsrichter ließ aufgrund der Verletzung von Halper nachspielen. Fast drei Minuten waren absolviert, da kombinierte sich Fountas mit Knasmüllner an der Strafraumgrenze durch und traf sehenswert zum Ausgleich. Mattersburg legte aber die Schläfrigkeit in der Pause ab und danach vor. Kuen ließ nach Zuspiel von Salomon Hofmann ins Leere laufen und traf aus 25 Metern ins lange Eck (47.). Es war der zweite Torschuss der Mattersburger und der zweite Treffer.