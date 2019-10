Salzburg fertigt Altach ab, Admira holt ersten Saisonsieg

Erster Sieg im zehnten Spiel

Ganz anders die Ausgangslage bei der Admira. "Wenn wir hier in Führung gehen, dann wird die Admira richtig unruhig werden", hatte Thomas Silberberger vor dem Auftritt von WSG Tirol gemeint. Nun, mit dieser Prognose lag der Coach des Aufsteigers aber so was von daneben.