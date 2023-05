"Zum Heulen": Was das CL-Debakel für Alaba und Co. bedeutet

Es wird der einzige namhafte Titel bleiben, den die erfolgsverwöhnten Madrilenen in dieser Saison gewinnen. Der FC Barcelona hat sich in Spaniens Liga vier Runden vor Schluss schon den Pokal gesichert. Ancelottis Aussage von einer "guten Saison" sorgten in Madrid für Unverständnis.

"Kein Drama"

Dass Ancelotti mit seinem 191. Match in der europäischen Königsklasse zum alleinigen Rekordhalter in der Trainerriege wurde, war am Ende nur eine Randnotiz. Er selbst wollte mit Blick auf das Resultat "kein Drama daraus machen. Das ist Fußball. Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der den Sieg verdient hat". Die herbe Niederlage sei auch "ein Schritt auf dem Weg, es im nächsten Jahr besser zu machen". Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2024. Ancelotti will ihn offenbar erfüllen, nachdem er seit Monaten als künftiger Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft gehandelt wird.