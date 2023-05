Manchester City souverän im Finale: Real und Alaba ohne Chance

Es war eine 90-minütige Machtdemonstration. Manchester City erteilte Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions-League eine Lehrstunde, gewann hochverdient mit 4:0 und steht im Finale gegen Inter Mailand. ManCity ist damit jetzt 23 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen und weiter auf Triplekurs. In der Premier League ist die erfolgreiche Titelverteidigung nur noch Formsache, ein Sieg aus den letzten drei Spielen reicht. Im FA-Cup-Finale am 3. Juni wartet das Derby gegen Manchester United.

Und am 10. Juni können sich die Citizens in Istanbul den Traum vom ersten Titel in der Königsklasse erfüllen. Geplatzt ist hingegen der Traum von Reals ÖFB-Legionär David Alaba von seinem vierten Titel in der Champions League.