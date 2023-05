Historischer Erfolg: Wie Inzaghi Inter Mailand ins CL-Finale führte

Als Simone Inzaghi im Fernsehen dann gefragt wurde, ob er ein paar Worte an seine Skeptiker wenden wolle, sagte er: "Ach, ich bin Profi, ich weiß, wie dieses Geschäft läuft. Ich weiß auch, wer immer an meiner Seite stand und wer nicht so sehr."

Dort steht mittlerweile auch der Chinese Steven Zhang, der junge Präsident des Vereins, Sprössling einer reichen Unternehmerfamilie, von der es seit geraumer Zeit heißt, sie stehe kurz davor, Inter zu verkaufen. Die Zeitung La Repubblica schreibt, die Mannschaft sei zum rostresistenten Stahlblock geworden und meint: "Stellen wir uns Inter im Endspiel nicht wie ein Zicklein auf dem Opferaltar vor."