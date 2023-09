Zum 110. Geburtstag: Wacker öffnet wieder die Tivoli-Nordtribüne

Am 28.Oktober werden die Fans des FC Wacker Innsbruck zumindest für ein Match auf ihre geliebte Nordtribüne zurückkehren dürfen. Der Traditionsverein feiert an diesem Tag mit dem Heimspiel gegen Mayrhofen sein 110-jähriges Jubiläum, für Wacker-Präsident Hannes Rauch der perfekte Anlass, um die Nordtribüne zu öffnen. "Das ist ein großes Dankeschön an unsere Fans, die uns so die Treue halten und immer unterstützen."