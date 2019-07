Zlatko Junuzovic: "Wir haben sicherlich Qualität verloren"

Austria und Rapid haben in der Vorbereitung neue Spielsysteme einstudiert, wollen so den siebenten Salzburger Titel in Folge verhindern. Mit welcher Taktik zieht Salzburg nach dem Umbau in den Titelkampf und welche Mitkonkurrenten werden euch das Leben am schwersten machen?

Wir schauen nicht auf die Konkurrenz, wir schauen auf uns, wollen konzentriert und fokussiert auftreten, immer am Sprung sein, den Ball in jeder Sekunde erkämpfen, nach vorne spielen und Tore machen. Dafür braucht es auch eine gewisse Mentalität und Entschlossenheit und das probieren wir unabhängig vom Gegner in jedem Spiel auf den Platz zu bringen.

Mit Meistertitel plus Cupsieg hast du gleich in deinem ersten Jahr in Salzburg die ersten Titel deiner Karriere eingeheimst. Mit welchen Erwartungen gehst du als 31-jähriger "Frischling" in deine erste Champions-League-Saison?

Der Meistertitel und Cup-Sieg waren natürlich eine überragende Geschichte, es war generell ein fantastisches Jahr. Die Atmosphäre, das Miteinander, die Stimmung, es war richtig geil in dieser Mannschaft zu spielen. Das erste Jahr hätte ich mir nicht besser ausmalen können, das ist auch die Motivation für diese Saison. Das Ziel ist wieder Titel zu holen, denn ich möchte das unbedingt noch einmal erleben und spüren. Die Anspannung und Emotion, aber auch die Erleichterung und Freude, wenn es gelingt. Und natürlich freue ich mich auch besonders die Hymne in der Champions League zu hören und auf die Chance, in der Königsklasse aufzeigen zu können.