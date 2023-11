Sensations-Coup bahnt sich an: Ibrahimovic vor Rückkehr zu Milan

Die Niederlage gegen Paris SG in der Champions League reihte sich zwischen einer Liga-Niederlage gegen Juventus Turin und einem Remis gegen Neapel. Milan könnte Erster sein, ist aber durch die fünf verspielten Punkte auf Platz drei in der Tabelle zurück gefallen. Laut übereinstimmenden Medienberichten in den vergangenen Tagen deutet sich eine mögliche Lösung der angeblichen kommunikativen Probleme an: die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic.