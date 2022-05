"I Am Zlatan": Das Leben von Fußball-Star Ibrahimovic im Kino

Ibrahimovic hadert immer wieder mit seinem Temperament und daraufhin mit Mitschülern wie Mitspielern. Wie der Film beschreibt, hat er seinen Trotz ohne Frage von Vater Sefik (Cedomir Glisovic) geerbt, der für seinen Sohn auch gerne mal die Matratze vom Ikea nach Hause trägt, weil ihm die Lieferkosten dafür zu hoch sind.

Der junge Kicker in "I Am Zlatan" ringt dabei vor allem mit sich selbst. Einem Jugendtrainer erklärt er, dass er der beste Fußballer der Welt werden wolle, um im nächsten Atemzug beim Joggen mit der Mannschaft kurzerhand den Bus statt die eigenen zwei Beine zu nehmen. Ibrahimovic ist ein frühes Genie - aber eines, das an familiären Problemen und pubertären Problemen zu scheitern droht. Der Film zeigt letztlich auch, wie schmal der Grat zwischen dem Abrutschen in die Kriminalität und dem großen Ruhm ist. Auch Ibrahimovics kürzlich verstorbener Berater Mino Raiola spielt eine gewichtige Rolle.