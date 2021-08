Yusuf Demir debütiert für Barcelona beim 1:1 in Bilbao

Dem großen Ziel ganz nah

Seinem Lebenstraum, im Nou Camp zu spielen, hat Yusuf Demir alles untergeordnet – auch bei den vielen Transferanfragen seither. „Ich sehe es als Ehre, dass sich viele Vereine für mich interessieren. Ich kann nur sagen, was ich einmal am liebsten hätte: Ich will für Barcelona spielen“, betonte Demir im KURIER-Interview.

Der jüngste Rapid-Profi der Vereinsgeschichte ist nun seinem großen Traum ganz nahe gekommen: Am kommenden Sonntag ist um 17 Uhr Getafe der Gegner - im Nou Camp. Bis 2023 steht der 18-Jährige noch in Hütteldorf unter Vertrag, 500.000 Euro bezahlt Barcelona als Leihgebühr und kann in einem Jahr Yusuf Demit mittels Kaufoption um zehn Millionen Euro verpflichten. Schon jetzt ist er der erste Österreicher im blau-roten Dress seit Hans Krankl.