Xavi stahl Pirlo die Show

Der Dirigent des alten und neuen Europameisters hielt sich wie immer im Hintergrund auf. Xavi Hernandez, 32-jähriger Taktgeber des spanischen Meisterwerks, überlässt die große Show häufig seinen Kollegen. Vom Mittelkreis aus dirigiert der 1,70 Meter kleine Katalane Ball und Mitspieler.



Xavi Hernandez ist der Feind jedes Statistikers. Bei keinem Spieler werden mehr Ballkontakte gezählt, bei keinem finden mehr Pässe ihr Ziel. 139 Zuspiele schickte er im EM-Vorrundenspiel gegen Irland (4:0) – ein Wert, den bislang noch kein Spieler bei einer Endrunde erreicht hatte. "Gegen ihn zu spielen, ist wie einen Schatten zu verfolgen. Du bist nie rechtzeitig da", sagte im Anschluss der Ire Keith Andrews.

Bei 87 Prozent lag seine Passquote bis zum Endspiel, 16-mal gelang ihm während der EM ein finaler Pass in den Strafraum. So auch am Sonntag, als er beim 2:0 die italienische Innenverteidigung mit einem Pass in ihre Einzelteile zerlegte und Jordi Alba punktgenau in Szene setzte.