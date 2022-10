Xabi Alonso jubelt bei der Premiere als Trainer in Deutschland

In der neunten Runde durfte Leo Greiml am Samstag erstmals so richtig sein K├Ânnen unter Beweis stellen. Nach sechs Partien ohne Einsatz und zwei k├╝rzeren Darbietungen als Joker stand der Ex-Rapidler bei Schalke erstmals in der Startelf. Und siehe da: Es sollte ihm nicht langweilig werden als Innenverteidiger gegen die Champions-League-Truppe von Bayer Leverkusen, die noch dazu erstmals unter ihrem neuen prominenten Trainer Xabi Alonso aufgelaufen und dementsprechend ambitioniert war. Der Baske, einst Mittelfeldstratege bei Liverpool, Real und den Bayern, sah sein Team von Beginn an st├╝rmen und in den ersten 45 Minuten auch gleich zwei Treffer erzielen.

Frimpong und Diaby sorgten durch einen Doppelschlag f├╝r eine 2:0-F├╝hrung, am Ende feierte Leverkusen einen ungef├Ąhrdeten 4:0-Sieg, den ersten Erfolg nach zuletzt vier sieglosen Bundesligaspielen und den erst zweiten ├╝berhaupt in dieser Saison.

Den ersten Saisonsieg ├╝berhaupt feierte der VfL Bochum unter Ex-Austria-Trainer Thomas Letsch. Und das gegen Oliver Glasners Frankfurter mit 3:0 durchaus ├╝berzeugend. Nach dem 1:0 durch Hofmann in Minute 71 machten die Frankfurter in der Schlussphase auf und kassierten noch zwei Gegentreffer. Bochum hatte bisher ├╝berhaupt nur einen Punkt in acht Partien geholt.