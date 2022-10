Dortmund gegen Bayern: Bundesliga-Topduell im Zeichen zweier Teenager

Auf der Suche nach dem Haaland-Nachfolger

Deutlich schwerer als die MĂŒnchner nach Lewandowski tut sich der BVB in der Post-Haaland-Saison mit nur elf Treffern. Anthony Modeste ĂŒberzeugte nicht, Sturmjuwel Youssoufa Moukoko (17) rĂŒckt nun noch mehr in den Blickpunkt. Ohne Treffer in der Bundesliga bejubelte der einst auch von Bayern umworbenen Karim Adeyemi in der Champions League sein erstes BVB-Tor. „Es gibt nichts Schöneres, wenn beide treffen“, sagte Terzic.

FĂŒhrungsspieler Bellingham, Top-ZweikĂ€mpfer in der Bundesliga, fordert vom BVB einen Ă€hnlichen Auftritt wie in Spanien. „Wenn wir so wie in Sevilla spielen, haben wir eine gute Chance, am Samstag zu gewinnen“, sagte der BVB-Taktgeber. Mit seinen 19 Jahren fĂŒhrte er die Borussia zuletzt in Vertretung von Reus sogar zweimal als KapitĂ€n an.

Bellingham fĂŒhrt den BVB an, auf der anderen Seite verzĂŒckt Musiala mit Tricks und Dribblings. „Wir mĂŒssen die gleiche Leistung ĂŒber mehrere Spiele bringen“, mahnte Musiala als MĂŒnchner ToptorschĂŒtze und Topscorer.