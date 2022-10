Bittere Erkenntnisse für die Austria nach der Abfuhr in Valencia

Der Blick der Fans geht nach vorn

Die Fans der Wiener wollten sich die Stimmung dennoch nicht verderben lassen. Sie initiierten im Stadion die Welle und verabschiedeten die Mannschaft mit der Forderung nach einem Derby-Sieg am Sonntag. Es gilt aus Sicht der Favoritner nach vorne zu schauen, auch wenn dies mit dem Blick auf die jüngsten Ergebnisse nicht leicht fallen dürfte. Schon vor Valencia gab es beim 0:3 gegen Sturm Graz eine Abfuhr. Auch am Sonntag fiel die Austria im Finish entscheidend zurück. Das 1:4 in Posen gegen Lech hatte dieselbe Spielcharakteristik.

Passt der erste Anzug der Violetten, brechen die Formationen nach Wechseln zusammen. Dabei wäre die Austria gerade in den fordernden Wochen mit Meisterschaft, Cup und Conference League gut beraten, Vielspielern auch Pausen zu gönnen. "Wir haben versucht, den einen oder anderen zu schonen. Mit dem Ergebnis, dass drei Tore in kürzester Zeit gefallen sind. Wir haben nicht die Dichte im Kader wie heute unser Gegner", meinte Manfred Schmid.

Austrias Trainer sah seine Elf "optisch in manchen Phase gut", gab aber zu, dass "Dinge passiert sind, die so nicht passieren dürfen". Die mangelnde Absicherung bei unnötigen Ballverlusten in der gegnerischen Spielhälfte bleibt eine Baustelle. Nicht greifendes Pressing spielte dem ballsicheren Gegner ebenfalls in die Karten. "Ein paar Mal waren wir zu naiv. Da musst du den Moment erkennen, wenn es nicht geht", sagte Lukas Mühl. Der Kapitän ("Defensiv müssen wir Dinge ansprechen") musste in der Innenverteidigung gemeinsam mit Nebenmann Lucas Galvao gegen Villarreals schnelle Spitzen oft in extremis retten.