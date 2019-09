Wutreden im Fußball: Von leeren Flaschen und depperten Fragen

Authentizität wird immer wieder eingefordert im modernen Fußball. Möglichst "echt" sollen Spieler und Trainer in den Medien rüberkommen. Mit echtem Wiener Grant reagierte Teamchef Andreas Herzog Montagabend auf die 2:3-Niederlage des israelischen Teams in letzter Minute in Slowenien in der EM-Qualifikation.

Das Video von dem wutentbrannten TV-Interview nach dem Spiel machte im Internet rasch die Runde. Noch schlimmer soll es in der Kabine zugegangen sein, wie israelische Medien berichten. Der 51-Jährige soll aus Wut gegen Flaschen und einen Tisch getreten haben. Seine Spieler seien naiv, würden dumme Fehler machen und würden nie was erreichen, soll Herzog gebrüllt haben.

"Das ist nicht mehr lustig"

„Wir sind nicht professionell genug. Wenn ich das dritte Gegentor sehe, das ist der Horror. Wir reden immer darüber, wovon wir träumen. Aber wir müssen die entscheidenden Dinge auf dem Platz machen. Und dann machen wir solch dumme Fehler und verlieren. Das ist nicht mehr lustig“, echauffierte sich Herzog im Fernsehen.

Andreas Herzog ist freilich nicht der erste Fußballtrainer, der vor laufender Kamera die Fassung verloren hat. Hier eine Auswahl der legendärsten TV-Momente: