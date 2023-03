Wutausbruch in der Bayern-Kabine: Stolperte Nagelsmann über Mané?

Einer, der wohl tatsächlich ein Problem mit dem Trainer hatte, war der Ex-Salzburger Sadio Mané. Wie die Bild-Zeitung schreibt, sei der Senegalese unzufrieden mit seinen geringen Einsatzzeiten in den zwei Spielen (gegen Union Berlin und VfB Stuttgart) und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewesen. Mané hatte sich im November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und noch nicht Kandidat für die Starformation.