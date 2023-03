"Keine Panikreaktion": Bayern-Boss Kahn rechtfertigt Trainerwechsel

Konstellation passte nicht

Die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft habe nicht mehr gepasst. "Wir haben einen der besten Kader in Europa. Und trotzdem ist die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich besser geworden. Wir können in der Rückrunde mit den Resultaten und den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein", sagte Kahn. "Die letzten Tage waren für uns alle schwierig. Es gab auch die eine oder andere Nacht, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe." Der 35-jährige Nagelsmann sei trotzdem weiterhin "ein exzellenter, ein sehr guter Trainer", wie Kahn betonte.

Genauso wie Tuchel, der zuletzt Chelsea trainierte und die jetzt Nachfolge antreten wird. Der 49-Jährige gewann 2021 mit den Londonern die Champions League, er unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 beim deutschen Rekordmeister. "Es ist eine Ehre und Auszeichnung, vom FC Bayern angefragt zu werden", sagte Tuchel. "Die DNA des Clubs ist ganz klar definiert. Es geht ums Gewinnen, es geht auch um die Art des Gewinnens. Der Kader ist dementsprechend zusammengestellt. Es ist einer der talentiertesten und der besten Kader in Europa. Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen."

"Brauchen Topmann"

Kahn hob hervor, dass Tuchel wie etwa in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain mit vielen Topstars wie Neymar oder Kylian Mbappé gearbeitet habe, was sicherlich nicht einfach gewesen sei. "Wir brauchen jetzt so einen Topmann. Er hat große Erfahrungen gesammelt im Ausland", sagte Salihamidzic. Die Verhandlungen der Bayern-Führung mit Tuchel begannen am vergangenen Dienstag. Der Zeitpunkt der Bayern-Anfrage sei für Tuchel aber überraschend gewesen, der Deutsche habe eher damit gerechnet, seine Trainer-Karriere im Ausland fortzusetzen.