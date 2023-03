Weiter Wirbel bei den Bayern: „Wenig Herz, wenig Liebe“

Direkt nach dem Schlusspfiff in Mainz wurde DFB-Kapitän Joshua Kimmich zu dem Thema befragt und sagte: „Am Ende des Tages ist so das Geschäft, wenig Liebe, wenig Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mit der Entscheidung zu leben.“ Kimmich wollte seine Worte nicht als Kritik an der Vereinsführung verstanden wissen, sondern als generelle Beschreibung des Fußball-Geschäfts. Vollkommen einverstanden war der Vertraute von Nagelsmann mit den Worten von Salihamidzic aber doch nicht. Der Sportvorstand hatte Nagelsmanns Freistellung damit begründet, dass „die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft“ nicht mehr gepasst habe. Kimmich Reaktion: „Ich kann sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht: Das war jetzt nicht so, dass es sich intern in der Kabine angedeutet hat, weil die Spieler unzufrieden waren.“

Mit Leon Goretzka schlug ein weiterer Bayern-Führungsspieler in die gleiche Kerbe: „Ein Schock. Extrem schwierig. Wir haben eine sehr enge Beziehung zu Julian gepflegt. Ich würde lügen, wenn ich sage, die letzten Tage hätten mich nicht betroffen gemacht.“