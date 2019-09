Wurfaktion am Tivoli: "Es gibt viele Spieler, die da liegen bleiben"

Schiedsrichter Oliver Drachta notierte die Aktion in seinem Matchbericht. Er wusste auch, was David Gugganig in Minute 61 abseits des Spielgeschehens an der Schläfe getroffen hatte: Es war eine Verschlusskappe eines Bengalischen Feuers, die auf welchem Weg auch immer auf das Spielfeld flog. "Was ich erfahren habe, war das unbeabsichtigt", sagte Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic in einer ersten Stellungnahme. "Da ist von irgendeinem Bengalo ein Gegenstand weggeflogen. Ich möchte mich auf diesem Wege beim Spieler entschuldigen. Gottseidank ist nichts passiert."