Bundesliga live: So steht es bei WSG Tirol gegen Salzburg

In Tirol sind die Rollen beim Match zwischen der WSG und Red Bull Salzburg (17 Uhr/ Sky) klar verteilt. „Es erwartet uns ein Gegner, der mit Sicherheit um die österreichische Meisterschaft spielt“, meinte der Wattener Coach Philipp Semlic vor dem Heimspiel.

Man freue sich auf die Aufgabe als Außenseiter, „wohlwissend, dass die Trauben sehr hoch hängen werden“. In der vergangenen Saison gelang der WSG mit einem 3:2-Sieg beim früheren Serienmeister die Überraschung. Semlic fehlen weiter die rekonvaleszenten Thomas Sabitzer und Quincy Butler.