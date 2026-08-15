Red Bull Salzburg hat den einstigen Rekordzugang Lucas Gourna-Douath in die englische Fußball-Premier-League verkauft. Der mittlerweile 23-jährige französische Mittelfeldspieler wechselte für kolportierte vier Millionen Euro zu Aufsteiger Hull City. Gourna-Douath war im Sommer 2022 um kolportierte 13 Millionen Euro von Saint-Etienne geholt worden, kam letztlich auf 95 Einsätze, doch den großen Erwartungen konnte er nicht gerecht werden.

Nach zwei Leihengagements bei AS Roma und Le Havre folgte nun der fixe Wechsel nach England. „Gemeinsam mit Lucas haben wir eine Lösung gesucht, die für alle Seiten gut passt. Wir sind froh, dass uns das jetzt mit dem Wechsel zu Hull City geglückt ist“, erklärte Marcus Mann, Salzburgs Geschäftsführer Sport.