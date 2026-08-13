Europa League live: So steht es bei Pafos gegen Salzburg

Das wird alles andere als einfach. Pafos gilt als extrem heimstark und schlug in der vergangenen Saison bereits Villarreal vor eigenem Publikum. Das weiß auch Salzburg-Trainer Danny Röhl .

Mit einem knappen 1:0-Vorsprung geht Salzburg heute (19 Uhr/live ServusTV) in das Rückspiel gegen Pafos . In der dritten Quali-Runde zur Europa League muss man nun auf Zypern reüssieren.

„Für uns wird es wichtig sein, auch auswärts sehr aktiv zu spielen. Wir dürfen uns nicht reindrängen lassen. Auf uns wartet eine sehr erfahrene Mannschaft, die vor allem daheim und in den richtigen Momenten Druck erzeugen kann“, gibt der Coach die Richtung vor.

„Aber wir sind bereit, dieses Spiel anzugehen. Wir haben schon zu Hause nicht viel zugelassen und werden auch dort versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, fordert Röhl erneut eine hohe Intensität.

Wie es im Rückspiel steht, finden Sie hier: