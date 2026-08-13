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Fußball

Europa League: Wie Salzburg auf Zypern gegen Pafos bestehen will

Salzburg muss in der 3. Quali-Runde zur Europa League gegen Pafos einen 1:0-Vorsprung vom Hinspiel verteidigen. Das wird nicht einfach, gelten die Zyprioten doch als extrem heimstark.
Patrick Resch
13.08.2026, 08:00

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FUSSBALL/ UEFA EL QUALIFIKATION: FC SALZBURG - PAFOS FC

Mit einem knappen 1:0-Vorsprung geht Salzburg ins Rückspiel gegen Pafos (19 Uhr/live ServusTV). Doch der knappe Erfolg aus dem Hinspiel ist noch lange keine Garantie für den Aufstieg in das Play-off zur Europa League

Heimstarke Zyprioten

Denn zypriotische Klubs gelten traditionell als heimstark. Und Pafos hat das bereits in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

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In Limassol, wo der Klub seine internationalen Heimspiele austrägt, bezwang Pafos in der Ligaphase der Champions League Villarreal. Gegen Monaco holten die Zyprioten ein Remis.

Salzburg-Trainer Röhl: „Wir dürfen uns nicht reindrängen lassen“

Um die Stärke des Gegners vor eigenem Publikum weiß auch Salzburg-Trainer Danny Röhl: „Für uns wird es wichtig sein, auch auswärts sehr aktiv zu spielen. Wir dürfen uns nicht reindrängen lassen. Auf uns wartet eine sehr erfahrene Mannschaft, die vor allem daheim und in den richtigen Momenten Druck erzeugen kann.“

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„Aber wir sind bereit, dieses Spiel anzugehen. Wir haben schon zu Hause nicht viel zugelassen und werden auch dort versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, fordert Röhl erneut eine hohe Intensität.

Mehrere Ausfälle

Personell muss der Deutsche auf Soumaila Diabate und Gaoussou Diakite verzichten, die sich im Hinspiel verletzt haben. Ein Einsatz von Edmund Baidoo ist fraglich.

Red Bull Salzburg UEFA Europa League
kurier.at, pres  | 

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