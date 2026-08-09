Nur Remis gegen WAC: Salzburg biss sich die Zähne an Polster aus

Drei Spiele, drei Siege, 9:1 Tore: Red Bull Salzburg schien zu Beginn der neuen Saison wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Gegen den WAC, der am ersten Spieltag die Austria mit 3:0 deklassiert hatte, sollte im Lavanttal der erste Bundesliga-Sieg seit 2023 gelingen. Große Rotation bei Salzburg Mit acht Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Pafos am Donnerstag machte Trainer Danny Röhl Gebrauch von der großen Kaderbreite. Erstmals stand auch Tabakovic in der Startelf. Der Matchwinner vom Donnerstag hatte in der ersten Halbzeit die beste Möglichkeit auf die Führung, scheiterte aber an WAC-Goalie Polster (22.).

Die Wolfsberger lauerten auf Konter, doch den gefährlichsten Umschaltmoment hatte Salzburg. Camara visierte das Kreuzeck an, doch Polster zeichnete sich erneut aus und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte (36.). Bundesliga: Polster gegen Salzburg Auch die zweite Hälfte begann mit dem Duell Polster gegen Salzburg. Konate rannte allein auf weiter Flur auf den Schlussmann der Kärntner zu, der lange stehen blieb und den Abschluss des Stürmers parieren konnte (48.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/WOLFGANG JANNACH Polster (re.) hielt mehrmals stark.