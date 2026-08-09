Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Nur Remis gegen WAC: Salzburg biss sich die Zähne an Polster aus

Salzburg kann erstmals in dieser Saison nicht gewinnen. Beim 1:1 in der Bundesliga gegen den WAC hielt der Kärntner-Goalie Polster mehrmals stark.
Patrick Resch
09.08.2026, 19:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Salzburg gegen WAC

Drei Spiele, drei Siege, 9:1 Tore: Red Bull Salzburg schien zu Beginn der neuen Saison wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Gegen den WAC, der am ersten Spieltag die Austria mit 3:0 deklassiert hatte, sollte im Lavanttal der erste Bundesliga-Sieg seit 2023 gelingen. 

Große Rotation bei Salzburg

Mit acht Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Pafos am Donnerstag machte Trainer Danny Röhl Gebrauch von der großen Kaderbreite. Erstmals stand auch Tabakovic in der Startelf. Der Matchwinner vom Donnerstag hatte in der ersten Halbzeit die beste Möglichkeit auf die Führung, scheiterte aber an WAC-Goalie Polster (22.).

Glanzparade: Spiderman Zawieschitzky lässt Salzburg-Fans staunen

Die Wolfsberger lauerten auf Konter, doch den gefährlichsten Umschaltmoment hatte Salzburg. Camara visierte das Kreuzeck an, doch Polster zeichnete sich erneut aus und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte (36.).

Bundesliga: Polster gegen Salzburg

Auch die zweite Hälfte begann mit dem Duell Polster gegen Salzburg. Konate rannte allein auf weiter Flur auf den Schlussmann der Kärntner zu, der lange stehen blieb und den Abschluss des Stürmers parieren konnte (48.).

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/GRUNDDURCHGANG/2. RUNDE: RZ PELLETS WAC - RED BULL SALZBURG

Polster (re.) hielt mehrmals stark.

In der 59. Minute hätten die Salzburger dann in Führung gehen müssen. Zunächst scheiterte Konate alleine vor Polster am Kärntner Goalie, der Nachschuss ging über das Tor.

Mit erstem Torschuss erfolgreich

Und wer die Tore nicht macht, der bekommt sie: Giacomo Vrioni schoss den WAC mit dem ersten Torschuss der Kärntner in Führung (67.). Die Gäste drückten auf den Ausgleich – und der gelang. Vertessen drückte den Ball über die Linie (79.). Es sollte die letzte Torchance im Spiel bleiben.

Red Bull Salzburg Bundesliga WAC
kurier.at, pres  |   |  Aktualisiert vor 39 Minuten

Kommentare