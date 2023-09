WSG-Präsidentin Diana Langes kritisiert den Umgang mit Rubiales

"Dass der offensichtliche Emotionsausbruch von Rubiales, der ganz sicher über das Ziel hinausging, am Ende aber medial so brutal ausgeschlachtet wird, finde ich persönlich, obwohl ich eine Frau bin, weit überzogen", sagte nun Langes, die sich seit Jahren in der Männer-Domäne Fußball behauptet und seit 2018 als ÖFB-Botschafterin fungiert. Sie habe und mache "auch heute noch ab und an" ihre Erfahrungen, meinte Langes. "Aber ich weiß, wie man sich wehrt. Jede Frau hat das Recht, mal auf den Tisch zu hauen und zum Ausdruck zu bringen, dass das, was gerade passiert, zu weit geht."