WSG-Coach Silberberger wettert gegen Ilzer: "Bodenlose Frechheit"

WSG-Tirol-Coach Thomas Silberberger kann die Kritik an der harten Gangart seiner Spieler nicht nachvollziehen. „Es war unglĂŒcklich, nicht unfair", sagte der Tiroler via Sky und ging in die Offensive. "Wenn jemand meiner Mannschaft Absicht unterstellt, bekommt er ein Problem mit mir. Und wenn uns jemand Absicht unterstellt, dann ist es eine bodenlose Frechheit."

Und einen hatte Thomas Silberberger dann noch: "Und wenn jemand ein schlechter Verlierer ist, dann soll er es sein.“