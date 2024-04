WSG-Coach Silberberger tobt: "Sind um ein Tor betrogen worden"

Thomas Silberberger ist nicht dafür bekannt, mit seiner Meinung hinterm Berg zu halten. Was er sich denkt, das sagt er. Wie er sich fühlt, das zeigt er. Nach dem 0:0 in Altach ließ der Trainer von WSG Tirol seinem Ärger im Sky-Interview in der typischen Silberberger-Manier freien Lauf. "Die Schiedsrichter sind auch im Abstiegskampf angekommen", polterte der 50-Jährige.

Was hatte Thomas Silberberger dermaßen in Rage versetzt? In der Schlussphase erzielte Ogrinec den vermeintlichen Siegestreffer für die WSG, nachdem zuvor Teamkollege Prelec an der Strafraumgrenze den Ball erobert hatte. Schiedsrichter Gishamer ließ zuerst weiterspielen und entschied mit großer Verspätung auf ein Stürmerfoul.

"Das wäre der Matchball gewesen. Jede Woche haarsträubende Fehlentscheidungen", ärgerte sich Thomas Silberberger. "Ich sage jetzt mal, dass es kein Foul war. Das Gefühl sagt mir, dass wir da um ein Tor betrogen worden sind." Am Ende überwog dann aber die Freude über den Punktgewinn. WSG Tirol ist in der Abstiegsgruppe nach drei Runden noch ungeschlagen.