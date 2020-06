WSG-Coach Silberberger aus dem Spital: "Die Niederlage gehört mir"

Seinen 47. Geburtstag hätte sich Thomas Silberberger wohl anders vorgestellt. Noch vor wenigen Tagen waren der Chefcoach und mit ihm alle Protagonisten bei der WSG Tirol sicher, dass der Aufsteiger in der Qualifikationsgruppe eine gute Figur machen würde. Die Wattener hatten da gerade Meister Salzburg in einem Testspiel ein 1:1 abgeluchst, dazu kam das Selbstvertrauen von drei Spielen in Serie, die unmittelbar vor der Corona-Pause nicht verloren wurden. Nach vorne wolle man sich orientieren, war zuletzt in Wattens immer wieder zu vernehmen.

Doch dann kam am Sonntag der schwere Motorradunfall von Thomas Silberberger, der mit einer offenen Unterschenkelfraktur einige Zeit ausfällt, dann kam die 0:5-Auftaktpleite gegen Schlusslicht SKN St. Pölten und perfekt ist der Katzenjammer. "So kann man nicht Fußball spielen, so kann man kein Spiel gewinnen", musste Sportchef Stefan Köck ernüchtert feststellen.