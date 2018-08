Wöber schafft es in die Champions League

Ajax Amsterdam erreichte ohne Probleme die Gruppenphase der Champions League. Dem Zweitrundenbezwinger von Sturm Graz reichte nach dem 3:1 im Hinspiel am Dienstag im Play-off-Rückspiel bei Dynamo Kiew ein torloses Remis zum Einzug in die Königsklasse. Der im aktuellen ÖFB-Kader nur auf Abruf stehende Ex-Rapidler Maximilian Wöber spielte dabei bis zur 79. Minute (gut) mit.

Unterdessen verpasste Dinamo Zagreb den Einzug in die Gruppenphase. Das von Ex-Austria-Wien-Trainer Nenad Bjelica trainierte Team musste sich YB Bern (ohne Thorsten Schick) trotz Pausenführung 1:2 geschlagen geben. Das Hinspiel in der Schweiz hatte 1:1 geendet. Die frühe Führung der Kroaten (bei denen Emir Dilaver durchspielte) durch Izet Hajrovic (7.) drehten die Schweizer nach der Pause durch einen Doppelpack von Guillaume Hoarau (64./Elfmeter,66.). Dem ersten Tor des Franzosen ging ein Foul des Ex-Austrianers Marin Leovac voraus.

In der dritten Begegnung des Tages zitterte sich AEK Athen im Meisterweg in Unterzahl in die Gruppenphase. Den Griechen reichte nach dem 2:1 im Hinspiel gegen Ungarns Champion Videoton, bei dem Ex-Sturm-Graz-Spieler Anel Hadzic durchspielte, zu Hause ein 1:1. Ab der 80. Minute spielte Athen nach einer Roten Karte für Helder Lopes nur zu zehnt.