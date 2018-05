WM-Teilnehmer, Teil 1: Spanien ist wieder Weltmacht

Im März hatte Andrés Iniesta in einem Interview gesagt, dass die Spiele bei der WM möglicherweise seine letzten Auftritte für Spanien sein werden. Mittlerweile hat der 33-Jährige auch verkündet, dass er mit Ende der Saison auch Barcelona verlassen wird. Nach 21 Jahren. Mit zwölf Jahren hatten die Katalanen ein blasses Bürschchen aus Albacete an die Nachwuchsakademie „La Masia“ geholt.

Andrés Iniesta ist einer der feinsten Fußballer des Landes, das so viele feine Fußballer hervorgebracht hat. Und er steht, zusammen mit seinem kongenialen Partner Xavi, für die glorreiche Zeit der „Selección“. Von 2008 bis 2012 gingen alle großen Titel an Spanien. 2010 wurde das so stolze Land erstmals Weltmeister, Iniesta hat in der 116. Minute das entscheidende Tor im Finale gegen die Niederlande geschossen.