Wie Österreich in Chisinau den Pflichtsieg einfahren will

Nach dem Training am Montag in Wien mit einem Rumpf-Team (weil einige Spieler noch von ihren Einsätzen am Wochenende regenerieren mussten) ging es am Dienstag mit 45 Minuten Verspätung nach Moldau. In Chisinau gab es am Dienstag nur ein Abschlusstraining. In den eineinhalb Einheiten ging es darum, die Spieler an bewährte Abläufe im Spiel mit, als auch ohne Ball zu erinnern.

Auf das Spiel der Moldawier vorbereiten konnte Foda sein Team nur per Videoanalyse. Da braucht es klare Ideen: Welche Räume bietet der Gegner an? Wie will man den Ball ins letzte Drittel bringen, wie hinter die Abwehrkette gelangen?

Die graue Theorie als Problem? Mitnichten. Spieler auf hohem Niveau sind es gewohnt, im Drei-Tages-Rhythmus nur mittels Video auf Gegner eingestellt zu werden und vorgegebenen Plan dann in der Praxis umzusetzen.