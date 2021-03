Erst gestolpert, dann souverän: ÖFB-Pflichtsieg gegen die Färöer

Österreichs Nationalteam hat am Sonntag in der WM-Qualifikation den erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Die ÖFB-Auswahl gewann im Happel-Stadion gegen die Färöer mit 3:1, die Tore erzielten Aleksandar Dragovic (30.), Christoph Baumgartner (37.) und Sasa Kalajdzic (44.). Sonni Nattestad hatte die Gäste in Führung gebracht (19.). Österreich liegt nun mit vier Punkten nach zwei Partien zwei Zähler hinter Spitzenreiter Dänemark, der am Mittwoch im Wiener Prater gastiert.