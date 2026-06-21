Touchdown: Was ÖFB-Keeper Schlager mit Football am Hut hat

Touchdown in Dallas! Österreichs Kicker landeten am Samstagnachmittag Ortszeit in der drittgrößten Stadt von Texas, wo am Montag das Spiel der Spiele gegen Argentinien wartet. Schauplatz ist das AT&T Stadium, mit einer Kapazität von 70.649 Plätzen eines der größten Stadien der WM. Wie alle WM-Arenen in den USA ist es ein Football-Stadion, eigentlich ist es die Heimat des NFL-Teams der Dallas Cowboys. ÖFB-Keeper Alexander Schlager hat sich schon zu Hause auf den Football-Flair eingestimmt.

In Salzburg bekam Schlager Besuch von zwei der besten Football-Spieler aus Österreich. Bernhard Seikovits und Yannick Mayr von den Vienna Vikings kamen zum ungewöhnlichen Training vorbei – und brachten auch „ihr“ Spielgerät mit. Schlager zeigte, dass er auch beim ungewohnten Eierlaberl – eigentlich ein Rotationsellipsoid – sicher zupacken kann. Eierlaberl vs. WM-Ball Am Ende ist ihm der klassische Fußball aber doch lieber. Auch wenn der WM-Ball Trionda durchaus seine Tücken hat, wie der Keeper erzählte. Schon vor dem ersten Spiel gegen Jordanien verriet Österreichs Nummer 1 ein paar Erkenntnisse aus den Trainings mit dem neuen Spielgerät. „Der Ball hat eine unglaubliche Beschleunigung, kommt daher, wie aus einem Kanonenröhr’l geschossen. Vor allem auf den ersten Metern ist die Beschleunigung extrem.“ Trifft ein Spieler den Ball sauber, dann wird es für die Torhüter durchaus unangenehm. Einziger Vorteil laut Alexander Schlager: „Im Vergleich zu anderen Bällen flattert der aktuelle WM-Ball deutlich weniger.“

Dass er sich auch in einem Football-Stadion wohlfühlt, hat Schlager bereits beim Auftaktmatch der Österreicher bewiesen. Gegen Jordanien wurde im Levi’s Stadium in Santa Clara vor den Toren San Franciscos gekickt. Dort sind normalerweise die San Francisco 49ers zu Hause. Die haben auch einen Österreicher, der in ihren Geschichtsbüchern verewigt ist. Kicker Raimund „Ray“ Wersching gewann an der Seite des legendären Quarterbacks Joe Montana zwei Superbowls (1982, 1985). Auch die Hausherren in Dallas hatten einen erfolgreichen österreichischen Kicker. Toni Fritsch gewann mit den Cowboys 1972 den Superbowl. Weltrekord-Stadion Das Wetter sollte beim Spiel der Österreicher gegen Argentinien keine Rolle spielen. Zwar sind in Dallas für Montag bis zu 35 Grad und mögliche Gewitter vorhergesagt, das Stadion ist jedoch überdacht und klimatisiert. Aber Vorsicht! NFL-Fans wissen, dass sich hinter einem der Tore eine Glasfront befindet – da kann die Sonne schon einmal unangenehm blenden.