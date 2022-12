WM-Kracher Niederlande gegen Argentinien: Ein historischer Vergleich

2022

Die Ausgangslage in Katar ist nun eine ganz andere, ein 0:0 wird es im Viertelfinale (20 Uhr) nicht geben. Argentinien ist nach den bisher gezeigten Leistungen wohl der kleine Favorit in diesem Duell. Vollends überzeugt aber haben sowohl weder die Südamerikaner noch die Niederlande. Einer von beiden wird jedoch am kommenden Dienstag im Halbfinale der WM 2022 stehen.

Bei Argentinien überragt offensiv einmal mehr Lionel Messi. Seine Mitspieler suchen den PSG-Star in so gut wie jedem Angriff, wenn er ihn nicht selber einleitet. Doch der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal sieht gerade in Superstar Messi großen Chancen für sein Team: "Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler", sagte van Gaal dem TV-Sender NOS am Dienstag. "Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance."