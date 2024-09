Held der WM 1990: Torschützenkönig stirbt mit nur 59 Jahren

Bei Schillaci wurde 2022 Dickdarmkrebs diagnostiziert. Vergangene Woche war er mit Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus in Palermo eingeliefert worden.

Der Stürmer, der unter anderem bei Juventus Turin und Inter Mailand spielte, war mit sechs Toren der beste Torschütze der WM 1990 in Italien. Darunter seine Treffer gegen Österreich im ersten Spiel der Gruppenphase, gegen Irland im Viertelfinale und gegen England im Spiel um Platz drei.

Österreich-Fans haben Schillaci noch in Erinnerung, als er beim 1:0-Sieg Italiens gegen die ÖFB-Elf in der 78. Minute, drei Minuten nach seiner Einwechslung, per Kopf das Siegestor erzielte.