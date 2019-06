Wirrwarr um Schlager: "Ich bin Spieler von Red Bull Salzburg"

Nach der 1:3-Niederlage Österreich gegen Dänemark am Donnerstag in Udine stellte sich Schlager in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten. Natürlich wurde auch sein vermeldeter Transfer nach Wolfsburg angesprochen. „Ich bin Spieler von Red Bull Salzburg, habe bei keinem anderen Verein unterschrieben. Ich konzentriere mich nur auf die U21-EM“, meinte er und sagte außerdem: "Ich verstehe diese Meldung einfach nicht. Es ist natürlich keine angenehme Situation, aber beeinflusst hat es mich nicht."