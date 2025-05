Die Unberechenbaren und die vielen Irrtümer eine kuriosen Saison

Als sich mitten in der Saison Sportdirektor ( Andreas Schicker ), Trainer ( Christian Ilzer ) und Torjäger ( Mika Biereth wurde in Monaco zum Volltreffer) verabschiedeten, blies Sturm ein kritischer Wind entgegen. Doch Jungtrainer Jürgen Säumel , 40, zeigte vor, wie aus einer Verlegenheitslösung eine endgültige werden kann.

Irrtum Heimvorteil

Klagenfurt, Linz oder Salzburg? Wo das schönste Bundesländer-Stadion steht, darüber lässt sich streiten. Unbestritten ist, dass just in diesen Fußball-Tempeln für die Hausherren viel danebenging. Wobei man sich in Salzburg mit Teilnahme plus Geldregen bei der Klub-WM in den USA trösten kann.

Bei Absteiger Klagenfurt fehlte mehr noch als den (wochenlang auf Gehälter wartenden) Spielern der Klubführung Erstliga-Reife.

Beim ins Untere Play-off abgerutschten LASK wiederum gilt Paragraf 3: In Linz hat nicht der jeweilige Trainer recht, sondern ausschließlich CEO Siegmund Gruber.

Selbst wenn er nicht recht hat.