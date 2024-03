Freude beim Wiener Sport-Club: Baustart für das neue Stadion im Juni

Eine der ältesten Wiener Sportstätten wird komplett erneuert : Der Sport-Club Platz im 17. Bezirk erhält in den kommenden zwei Jahren ein neues Aussehen. Die Haupttribüne und die Friedhofstribüne werden nach modernen und nachhaltigen Standards mit einer extensiven Dachbegrünung neu gebaut, die Südtribüne wird saniert. Die Gesamtkapazität nach dem Umbau beträgt 5.649 Besucher für nationale und 4.634 Besucher für internationale Spiele.

„Wir haben das Projekt Sport-Club-Stadion als Stadt selbst in die Hand genommen und werden ein schönes und nachhaltiges Stadion umsetzen, das dem Wiener Sport-Club für seine Ambitionen ein hervorragendes Umfeld bieten wird. Die bauliche Analyse hat ergeben, dass auch bei der Friedhofstribüne dringend Handlungsbedarf besteht, daher wurde das Projekt erweitert“, sagt Wiens Sportstadtrat Peter Hacker .

„Wir sind froh und erleichtert, dass das Stadionprojekt am Sport-Club-Platz nun endlich umgesetzt wird. Nach schwierigen Jahren und langen Verhandlungen konnte gemeinsam mit der Stadt Wien eine nachhaltige, große Lösung gefunden werden, an der sich hoffentlich auch der Bund beteiligt. Unser Fokus lag stets darauf, unserem Wiener Sport-Club eine zukunftsfähige Heimat und damit langfristige Stabilität zu ermöglichen. Pünktlich zum 120. Geburtstag unserer traditionsreichen Spielstätte können wir es kaum erwarten, im neuen Stadion zu spielen und unserer langen Geschichte weitere erfolgreiche Kapitel hinzuzufügen“, so WSC-Sektionsleiter und Vizepräsident David Krapf-Günther.

Wiedereröffnung für Frühjahr 2026 geplant

Der Baustart erfolgt nach Abschluss der aktuellen Meisterschaft in der Regionalliga Ost im Juni 2024 mit der Absiedelung sowie dem Abbruch von Haupt- und Friedhofstribüne. Die bauliche Fertigstellung soll Ende 2025, die komplette Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Bei Neubau und Revitalisierung der Sportstätte in der Alszeile 19 setzt der Auftraggeber Sport Wien auf das Know-how der Wiener Infrastruktur Projekt GmbH (WIP), die bereits zahlreiche Sportinfrastrukturprojekte umgesetzt hat.