Wiener Derby: Nicht ohne unsere Fans

Nur langsam glätten sich die Wogen des vergangenen Derbys zwischen Austria und Rapid vor einer Woche, wobei diesmal das Duell abseits des Rasens Rapid gegen Polizei lautete und dann zu einem Polit-Zweikampf zwischen Innenminister Herbert Kickl und Rapid führte. Immerhin könnte der Vorfall dazu führen, dass sich nun alle Beteiligten bald an einen Tisch setzen wollen, um künftig ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Denn im Frühjahr könnte es bei allen Eventualitäten zwei Derbys zwischen der Austria und Rapid in der Generali Arena geben. Einmal in der Liga, einmal im Cup-Bewerb.

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl regte die Idee eines Sicherheitsgipfels an und verteidigte abermals das Vorgehen der Polizei, als 1338 Rapid-Fans über sieben Stunden lang angehalten worden waren. Es gab nur zwei Anzeigen. „Es hat aber viel, viel mehr Straftaten gegeben“, betont Pürstl. In den kommenden Monaten soll es noch zu einigen weiteren Anzeigen kommen.