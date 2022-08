Wie sich Salzburg in der Champions League etabliert hat

Größter Erfolg

Mit neuem Trainer ging es ins dritte Jahr in der Champions League. Und unter Matthias Jaissle sollte es auch das erfolgreichste werden. Die jüngste Mannschaft im Bewerb sorgte schon im ersten Spiel in Sevilla für Aufregung. Dass am Ende „nur“ ein Punkt herausschaute, lag daran, dass zwei Elfmeter vergeben wurden. Der Endstand lautete 1:1, beide Treffer fielen durch Strafstöße. Nach dem „Elfmeterschießen“ von Sevilla feierten die Österreicher zwei Heimsiege gegen Lille und Wolfsburg – und legten damit den Grundstein für den Aufstieg. Zwar wurde es nach knappen Niederlagen in Wolfsburg und in Lille noch einmal eng, mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sevilla besiegelte die Mannschaft von Coach Jaissle aber den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale.

Und auch da machte Salzburg eine gute Figur – zumindest im Hinspiel. Gegen Top-Favorit Bayern München gab es vor 30.000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena ein 1:1, wobei der deutsche Rekordmeister erst in letzter Minute ausgleichen konnte. Die Hoffnung auf die ganz große Sensation erhielt in München dann jedoch einen herben Dämpfer: Die Reise endete mit einem 1:7-Debakel.