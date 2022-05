Salzburg-Sportchef Freund: "Ich vergleiche das oft mit der Schule"

Wie läuft ein Transfer bei Salzburg, wie lange beschäftigen Sie sich mit einem Spieler, bevor Sie ihn holen?

Unterschiedlich, aber meistens sind das schon eineinhalb, zwei, manchmal auch drei Jahre. Wir schauen auch, wie sie sich außerhalb des Platzes verhalten, wie ihr Internet-Auftritt ist, was auf Instagram gestellt wird. Wir unterhalten uns mit Trainern und Eltern. Diese Eindrücke sind sehr wichtig für uns, um möglichst gut herauszufinden, wie sie charakterlich sind, welche Mentalität sie haben. Das ist immer ein Prozess, in dem man einen Spieler so gut wie möglich kennen lernt.

Der Nachfolger von Adeyemi ist im besten Fall schon da, aber kennen Sie auch schon seinen Nach-Nachfolger? Wie weit müssen Sie vorausplanen?

Das ist immer ein bisschen hypothetisch. Aber die Planungen sind schon immer rund eineinhalb Jahre voraus. Man hat das immer im Hinterkopf: Was wäre, wenn dieser Spieler den Schritt so machen würde? Ich glaube, eine unserer großen Stärken in den letzten Jahren war, dass wir die Abgänge ganz gut kompensieren konnten und auch immer einen Nachfolger gehabt haben.