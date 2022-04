Die perfekte Saison: Wie es nach Salzburgs Meisterparty weitergeht

Double im Visier

Fakt ist jedenfalls, dass Salzburg der Meistertitel nicht genügt, man hat schon das nächste Ziel vor Augen – den Cup-Titel. Am Sonntag steht das Finale gegen die SV Ried auf dem Programm (17 Uhr). "Wir wollen unbedingt das Double holen", stellte Freund klar, "das wäre die Abrundung einer perfekten Saison."

Es wäre das insgesamt neunte Double für die Salzburger. Aber in Kombination mit dem Achtelfinale in der Champions League kann man bei einem Sieg am Sonntag sehr wohl von der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte sprechen.