Wie Gregoritsch im U21-Trainingslager seinen Stil einsetzt

Wenn im Training Gas gegeben wird, ist der 61-jährige Gregoritsch in seinem Element. Jede Übung wird kommentiert, meist mit Anfeuerungen, oder, wenn’s schiefgeht, mit launigen Sprüchen. Die Spieler werden per Spitzname gerufen, teils sind das wilde Eigenkreationen des Steirers. Werner Gregoritsch wirkt wie ein Trainer-Original aus Zeiten, als Instagram noch nicht erfunden war. Peter Schöttel lehnt gut gelaunt an der Bande und will gar nicht widersprechen.

Der ÖFB-Sportdirektor bestätigt, dass die meisten diese Erzählung einer „Fußballfamilie“ von ihren Vereinen nicht mehr kennen und erklärt, warum es gut ist, wie es ist: „ Werner kriegt sie alle. Für einige Spieler mag das ungewohnt sein. Aber du musst nur ein biss’l länger zuschauen und merkst, wie sie alle auf seinen emotionalen Zug aufspringen.“

Alexander Huber