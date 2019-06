U21-Teamchef Gregoritsch verabschiedet Quartett

Doppel-Alternative Friedl

Gregoritsch verzichtet somit auf einen Ersatz für Rechtsverteidiger Ingolitsch. "Wenn da etwas passiert, kann Marco Friedl rechts hinten spielen", sagt der Steirer über den Linksfuß von Werder Bremen, der auch links hinten als erste Alternative für Ullmann (LASK) gilt.

Ein letztes Türchen bleibt für das Quartett aber offen: Sollte sich ein Spieler vor dem EM-Auftakt schwer verletzen, darf der ÖFB einen Nicht-Nominierten nach Italien holen. Deswegen bleiben die traurigen Vier auch in Bad Tatzmannsdorf und spielen am Freitag in Unterschützen in einem Test gegen eine Burgenland-Auswahl (19 Uhr).