Wie Diana Langes-Swarovski Einfluss im Fußball gewinnen will

Am Freitag startet die Kristall-Erbin nun einen weiteren Versuch, an Einfluss zu gewinnen. In Tirol soll der langjährige Verbandspräsident Josef Geisler gestürzt werden. Gegenkandidat Wolfgang Suitner wird von der WSG Tirol nominiert. Wer auch immer die Wahl gewinnt, bekommt auch den Sitz im gewichtigen ÖFB-Präsidium.

Langes-Swarovski hatte zunächst „Rückstände gegenüber anderen Landesverbänden“, als Beweggründe für die Nominierung ihres Gegenkandidaten angeführt, konnte allerdings auf telefonische Nachfrage des KURIER die Vorwürfe nicht konkretisieren und bot indes an, weitere Ausführungen schriftlich per eMail zu übermitteln.

Kampagne

Von einem sauberen Wahlkampf in den letzten Wochen kann offenbar nicht die Rede sein. Amtsinhaber Geisler ortet eine Kampagne gegen seine Person und nennt dabei in einer Aussendung als Höhepunkt eine eMail-Korrespondenz eines Bezirksobmannes, der Geisler zunächst vorgeworfen hatte, ihn im Rahmen einer Meisterfeier ignoriert zu haben. Schon am nächsten Tag folgte ein Widerruf des genannten Funktionärs mit der Ausführung, er habe das Mail nicht einmal selbst formuliert.