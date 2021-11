Wettskandal erschütterte Regionalliga: Vier Verdächte in U-Haft

Nicht weniger als zehn Spiele mit Ostliga-Beteiligung dürften im Zuge der Herbstmeisterschaft in das Visier der Ermittler geraten sein. Nachdem die Ermittlungen noch laufen, gehen Insider davon aus, dass es sich um eher mehr als weniger Spiele handelt. Es geht um den Vorwurf der Spielmanipulation in Verbindung mit Wettbetrug. Bundeskriminalamt, die Firma Sportradar, Play Fair Code und der ÖFB sind hier in entsprechender Kooperation aktiv. Die Schadenssumme wird in einem hohen fünfstelligen Bereich angesiedelt. ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer beschreibt das Prozedere des Verbandes: „Wir werden nun einen Antrag auf Akteneinsicht stellen.“ Dem Eindruck des Fußball-Bundes nach waren die Vereine Opfer, einzelne Spieler die Täter. Die Vereine zeigen sich jedenfalls kooperativ.

Philip Newald, Vorsitzender des Vorstandes der Österreichischen Sportwetten Gesellschaft m.b.H. und CEO von tipp3, hat in der Causa Spielmanipulation in der Regionalliga Ost nachrecherchiert. „Es hat keine auffälligen Einsätze gegeben. Die Regionalliga ist sensibel, daher bieten wir meistens Kombi-Wetten an.“ Grundsätzlich sieht er zwei verschiedene Zugänge. Erstens die Manipulation selbst. „Die findet dann auf dem Platz statt.“ Zweitens: Wetten auf die Spiele. „Ein Spiel mit einem österreichischen Verein fällt in Österreich auf. Nicht aber auf dem riesigen asiatischen Markt.“