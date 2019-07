West Ham hat die Nase voll von Marko Arnautovic

Die Wechsel-Posse um Marko Arnautovic könnte bald zu Ende sein. Wie The Guardian auf seiner Homepage berichtet, sei sein Klub West Ham United bereit, den wechselwilligen ÖFB-Star nach China zu verkaufen.

"Aufgeriebenes West Ham will den störenden Marko Arnautovic für 25 Millionen Euro nach China verkaufen" - so lautet der Titel des am Freitagmorgen veröffentlichten Artikels, in dem von der Entscheidung des Premier-League-Klubs berichtet wird. Trainer Manuel Pellegrini soll demnach der Vereinsspitze mitgeteilt haben, sie soll den Wiener zu Shanghai SIPG in die chinesische Super League ziehen lassen.