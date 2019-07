Transferwirbel: Arnautovic ist wieder der Buhmann der Fans

Die West-Ham-Fans sind trotz der medialen Verwirrung alles andere als begeistert über die Meldung, dass der beste Stürmer ihres Vereins, den Klub wechseln will. In den sozialen Netzwerken wurde schon am Dienstag Dampf abgelassen. Viele Postings gegen den Österreicher gingen - wie schon im Jänner - weit unter die Gürtellinie. Andere nahmen Arnautovic und seinen Bruder auf die Schaufel. Die Tendenz ist eindeutig: Der überwiegende Teil der Poster fordert ihren Klub auf, den Stürmer nach dem neuerlichen Theater zu verkaufen.

Die Anhänger des Premier-League-Klubs reagierten also erneut extrem emotional. West Ham, von Werftarbeitern gegründet, ist bis heute ein Arbeiterverein, der den sozial benachteiligten Osten Londons repräsentiert. Obwohl die Hammers sportlich maximal Durchschnitt sind, strömen jedes Spiel fast 60.000 Zuschauer ins London Stadium. Die Fans sind also extrem loyal. Und dies verlangen sie auch von den Spielern.