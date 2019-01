Vertragsverlängerung: West-Ham-Fans "watschen" Arnautovic ab

"Ich bin glücklich über meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich bin sehr glücklich. Ich kann es nicht erwarten, wieder vor euch Jungs zu spielen. Ich liebe es, im London Stadium zu spielen - vor euch. Ich liebe es, mit meinen Kollegen zu spielen. Ich bin am Dienstag beim Auswärtsspiel in Wolverhampton dabei und bin zurück, um alles für euch zu tun. Hört nur, was der Klub oder ich sagen. Und hört nicht auf die Leute, die nicht im Klub sind. Alles Gute, wir sehen uns bald", meinte Arnautovic dazu auch noch in der 35-sekündigen Botschaft.