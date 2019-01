Die Akte Marko Arnautovic: Vom Liebling zum Buhmann

Pikanterweise könnte jetzt Payet bei Schanghai landen. West Ham wäre am Verkauf beteiligt. „Die perfekte Lösung. Wir behalten Arnie und bekommen ein bisschen Geld. Win-win“, twitterte eine West-Ham-Anhängerin.

Aber der Großteil der Fans will den Wiener gar nicht mehr im bordeauxroten und hellblauen Trikot sehen. „Ich frage mich, wie viele Freunde er in London noch haben wird, wenn er doch noch bleibt“, schrieb ein anderer Anhänger auf Twitter.

Arnautovic steht als Synonym für jene, die nur den Geldes wegen Fußball spielen. An sich ist ja sein Gehalt bei West Ham (102.000 € pro Woche) schon fürstlich, in China soll er aber mehr als das Doppelte verdienen können.

Um den Österreicher gab es schon im November Ärger. Damals zitierte der Guardian einen KURIER-Artikel, in dem Arnautovic verkündete, dass er Champions League spielen wolle. „Ich bin 29, also im besten Alter. Es ist klar, dass ich mich mit den Allerbesten messen will. Aber in solchen Angelegenheiten vertraue ich voll meinem Bruder“, meinte Arnautovic.